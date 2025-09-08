رئيس الجمهورية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية تعزيز التعاون المشترك

وذكرت الرئاسة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشجيع المبادرات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين، حيث أكد فخامة رئيس الجمهورية حرص على بناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".وتابع، ان "جرى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق وتعزيز الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف".من جانبه: "أعرب السيد عن اعتزازه بتمثيل بلاده في العراق، مؤكداً تطلعه للعمل المشترك على توطيد العلاقات، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".