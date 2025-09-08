رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات: خطتنا مرنة جداً تسمح للجميع بالوصول لمراكز الاقتراع

وقالت خلية في بيان ورد لـ ، إن "المحمداوي ترأس مؤتمرا موسعا في ، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين هذا الدستوري في محافظات كربلاء المقدسة، والنجف الأشرف، وبابل".وأضافت أن "الاجتماع جرى بحضور في ، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد ، ووكيل ، وضباط الركن في ، وممثلي كافة، وقادة وعمليات ، ، وأعضاء اللجنة الرئيسية، ورؤساء مكاتب المفوضية في هذه المحافظات، وقادة شرطتها، ومدراء التربية فيها".واستمع المحمداوي إلى "إيجاز مفصل من قبل قائد عمليات كربلاء المقدسة، وقادة شرطة هذه المحافظات، عن الاستعدادات الجارية والخطة المتعلقة بهذه الانتخابات"، مثمناً "الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات المعنية بإنجاح هذه الاستحقاق الوطني".وأكد على "توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المقترعين، مشددًا على أن "تكون الخطة الأمنية مرنة جدا تسمح لجميع العراقيين في المحافظات كافة الوصول الى المراكز الانتخابية دون أن تكون هناك عرقلة".وأمر بأن "يتحمل الجميع مسؤولياتهم في إيصال صورة حقيقة عن العراق، وأن هذه المهمة هي جزء من الوفاء لدماء الشهداء لخلق بيئة أمنية لهذه الانتخابات"، مؤكداً أن "قواتنا الأمنية على مسافة واحدة من الجميع، وأن المهم هو نجاح الانتخابات".وناقش المجتمعون أيضا "التوقيتات الخاصة بانتشار وانفتاح القطعات الأمنية وتنفيذ المهام المتعلقة بهذا الواجب المهم، فضلًا عن مناقشة بعض القضايا التي بدأت ترافق عملية سير الانتخابات في مقدمتها الخروقات والمخالفات القانونية والإجراءات المتخذة للقضاء على هذه المخالفات، كما جرى بحث الإجراءات التي تقوم بها اللجنة الإعلامية خاصة في حملات التوعية والتثقيف في بغداد والمحافظات".