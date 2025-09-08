من بروكسل.. إشادات دولية بسياسة العراق المتوازنة

كشف ، الاثنين، عن إشادات دولية بسياسة المتوازنة اثناء حضور الأخير لجلسة مجلس شمال الأطلسي.







وتضمنت الجلسة وكلمات المشاركين فيها، وفق البيان "إشادات دولية بسياسة ، والمساعي التي تبذلها في مواجهة التحديات الأمنية، وخاصة المواقف التي أدت الى تجنيب تداعيات التصعيد التي تشهدها المنطقة". وقال المكتب في بيان، "شهدت جلسة مجلس شمال الأطلسي، التي استضافت رئيس اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية ، مداخلات ومواقف لمندوبي عشر دول أعضاء في ، الأعضاء، ومن بينها؛ ، وفرنسا، وتركيا، وهولندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وسلوفاكيا، واليونان، وهنغاريا، ولاتيفيا، كما مثل فيها بعض المندوبين مواقف عدد آخر من الدول الأعضاء في الحلف".وتضمنت الجلسة وكلمات المشاركين فيها، وفق البيان "إشادات دولية بسياسة ، والمساعي التي تبذلها في مواجهة التحديات الأمنية، وخاصة المواقف التي أدت الى تجنيب تداعيات التصعيد التي تشهدها المنطقة".

وجاء في تلك المداخلات والمواقف، التأكيد على الشراكة طويلة الأمد بين الدول الأعضاء في مجلس الأطلسي والعراق، والتأكيد على أن العراق يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.



كما تمت الإشادة بدور العراق وسياساته الخارجية المتوازنة، والإدارة الرشيدة للمواقف في الأحداث الإقليمية، والإشادة بنجاح الحكومة العراقية في الدفاعية للقوات المسلحة.

كذلك تم التأكيد بأن العراق المستقر يشكل ضمانة لأمن المنطقة، والتزام بلدان مجلس الأطلسي بدعم أمن العراق، والتأكيد على أنّ العراق اليوم هو قوة داعمة للسلام الإقليمي.