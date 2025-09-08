الصفحة الرئيسية
من بروكسل.. إشادات دولية بسياسة العراق المتوازنة
من بروكسل.. إشادات دولية بسياسة العراق المتوازنة
سياسة
2025-09-08 | 13:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
80 شوهد
كشف
مكتب رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، الاثنين، عن إشادات دولية بسياسة
العراق
المتوازنة اثناء حضور الأخير لجلسة مجلس شمال الأطلسي.
وقال المكتب في بيان، "شهدت جلسة مجلس شمال الأطلسي، التي استضافت رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية
بروكسل
، مداخلات ومواقف لمندوبي عشر دول أعضاء في
حلف شمال الأطلسي
، الأعضاء، ومن بينها؛
الولايات المتحدة الأمريكية
، وفرنسا، وتركيا، وهولندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وسلوفاكيا، واليونان، وهنغاريا، ولاتيفيا، كما مثل فيها بعض المندوبين مواقف عدد آخر من الدول الأعضاء في الحلف".
وتضمنت الجلسة وكلمات المشاركين فيها، وفق البيان "إشادات دولية بسياسة
الحكومة العراقية
، والمساعي التي تبذلها في مواجهة التحديات الأمنية، وخاصة المواقف التي أدت الى تجنيب
العراق
تداعيات التصعيد التي تشهدها المنطقة".
وجاء في تلك المداخلات والمواقف، التأكيد على الشراكة طويلة الأمد بين الدول الأعضاء في مجلس الأطلسي والعراق، والتأكيد على أن العراق يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما تمت الإشادة بدور العراق وسياساته الخارجية المتوازنة، والإدارة الرشيدة للمواقف في الأحداث الإقليمية، والإشادة بنجاح الحكومة العراقية في
بناء القدرات
الدفاعية للقوات المسلحة.
كذلك تم التأكيد بأن العراق المستقر يشكل ضمانة لأمن المنطقة، والتزام بلدان مجلس الأطلسي بدعم أمن العراق، والتأكيد على أنّ العراق اليوم هو قوة داعمة للسلام الإقليمي.
مقالات ذات صلة
منظمة العفو الدولية: إسرائيل مستمرة بسياسة تجويع غزة
04:03 | 2025-08-18
بوتين يهاجم سياسة فرض الرسوم من ترامب: تهدد الاقتصاد العالمي
06:20 | 2025-09-05
مركز التعاون القضائي الدولي يؤكد استرداد 50 متهماً بالقتل الجماعي من خارج العراق
08:01 | 2025-08-21
السفارة الأمريكية: انسحاب التحالف الدولي من العراق ليس نهاية عمله لهزيمة داعش
02:51 | 2025-08-18
العراق
السوداني
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
الولايات المتحدة الأمريكية
محمد شياع السوداني
الاستقرار الإقليمي
مكتب رئيس الوزراء
حلف شمال الأطلسي
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
سياسة
05:10 | 2025-09-08
سياسة
31.46%
05:10 | 2025-09-08
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
05:10 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
اقتصاد
26.96%
04:30 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
04:30 | 2025-09-08
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
أمن
03:42 | 2025-09-07
أمن
22.32%
03:42 | 2025-09-07
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
03:42 | 2025-09-07
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
04:30 | 2025-09-07
اقتصاد
19.27%
04:30 | 2025-09-07
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:30 | 2025-09-07
المزيد
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
ناس وناس
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
ناس وناس
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
ناس وناس
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
ناس وناس
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
اخترنا لك
السوداني يلتقي الأمين العام لحلف "الناتو" في بروكسل
09:12 | 2025-09-08
وثيقة: الهيئة القضائية الانتخابية تلغي قرار استبعاد سجاد سالم من الترشح
09:01 | 2025-09-08
رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات: خطتنا مرنة جداً تسمح للجميع بالوصول لمراكز الاقتراع
08:47 | 2025-09-08
رئيس الجمهورية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية تعزيز التعاون المشترك
07:21 | 2025-09-08
رئاسة الجمهورية تنشر أسماء السفراء الـ86 بعد المصادقة عليهم (وثائق)
06:36 | 2025-09-08
"خلطوا بين كونه عراقيا ام إيرانيا؟".. مصدر يكشف تفاصيل احتجاز امير موسوي في مصر
06:16 | 2025-09-08
