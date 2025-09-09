القاضي زيدان يبحث مع الحسان الاجراءات الخاصة بالاستعداد للانتخابات

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان القاضي أستقبل اليوم الثلاثاء، للأمين العام للأمم المتحدة في الحسان.وأضاف البيان، ان القاضي بحث معه الاجراءات القضائية الخاصة بالاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة.