Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. بايرو سيقدم استقالته صباح الثلاثاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

جدل واسع بعد تصريحات الأعرجي واتهامات بالطعن بشرف العراقيات

سياسة

2025-09-09 | 06:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جدل واسع بعد تصريحات الأعرجي واتهامات بالطعن بشرف العراقيات
789 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أثار تصريح منسوب إلى السياسي بهاء الأعرجي، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية والإعلامية، بعد أن تحدث عن امتلاكه "فيلماً إباحياً يخص أحد الخصوم السياسيين"، الأمر الذي اعتبره ناشطون وحقوقيون إساءة مباشرة لشرف العراقيات، ومؤشراً خطيراً على استخدام أساليب الابتزاز الإعلامي في الصراع السياسي.

غضب شعبي ودعوات للتحقيق
على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة، حيث اعتبر مدونون أن "حديث الأعرجي تجاوز خطاً أحمر يتعلق بسمعة المرأة العراقية، وأن الزج بأوصاف أو إشارات مرتبطة بالشرف في الخصومات السياسية يعد استخفافاً بالقيم المجتمعية".
العديد من التعليقات دعت لجنة المحتوى الهابط إلى التدخل الفوري لمحاسبة المتسبب، باعتبار أن التصريحات تتضمن خطاباً هابطاً يسيء إلى الذوق العام ويتعارض مع القوانين النافذة الخاصة بحماية المجتمع من الانحطاط الإعلامي.
إلى جهاز الادعاء العام
قانونيون شددوا على "ضرورة أن يتحرك الادعاء العام لفتح تحقيق رسمي بالتصريحات، لأنها تتضمن إقراراً بامتلاك مادة غير قانونية واستخدامها كوسيلة للضغط على الخصوم".
ووفقاً للمادة (430) من قانون العقوبات العراقي، فإن التهديد بالكشف عن أمور مخلة بالشرف يعاقب عليه القانون باعتباره ابتزازاً جنائياً.
كما لفت مختصون في الإعلام إلى أن "التصريحات تسيء إلى صورة الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي، لأنها تصدر من شخصية سياسية مقربة من الحكومة العراقية وتشغل موقعاً مؤثراً".
وتساءلوا "كيف يقبل رئيس الوزراء أن يصدر عن مستشاره مثل هذا الخطاب؟".
محللون رأوا أن "ما جرى يعكس تصاعد خطير في لغة الصراع السياسي بالعراق، حيث لم تعد المواجهات تقتصر على الملفات الاقتصادية والأمنية، بل وصلت إلى تهديد الخصوم بفضائح شخصية".
وبينما يصف البعض تصريحات الأعرجي بأنها "ابتزاز إعلامي واضح، يحاول آخرون التخفيف من وقعها بالقول إنها ربما صدرت في سياق انفعالي أو ضمن محاولة لإثارة الرأي العام. لكن ذلك لا يقلل من خطورة تأثيرها على الساحة العامة".
قضية تمس المجتمع بأكمله
المنظمات النسوية دخلت على خط الأزمة، مؤكدة أن "أي إساءة تطال شرف المرأة العراقية هي إساءة للمجتمع بأكمله".
وطالبت "باتخاذ إجراءات رادعة".
فيما دعا ناشطون إلى "عدم السماح بتحويل السياسة إلى ميدان لنشر خطاب فاحش أو التلويح بمحتويات غير أخلاقية".

>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
Play
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
Play
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
Play
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Play
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
Play
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Play
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
Play
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
Play
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
Play
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
Play
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
Play
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Play
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
Play
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Play
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
Play
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
Play
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07

اخترنا لك
القاضي زيدان يبحث مع الحسان الاجراءات الخاصة بالاستعداد للانتخابات
04:19 | 2025-09-09
من بروكسل.. إشادات دولية بسياسة العراق المتوازنة
13:35 | 2025-09-08
السوداني يلتقي الأمين العام لحلف "الناتو" في بروكسل
09:12 | 2025-09-08
وثيقة: الهيئة القضائية الانتخابية تلغي قرار استبعاد سجاد سالم من الترشح
09:01 | 2025-09-08
رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات: خطتنا مرنة جداً تسمح للجميع بالوصول لمراكز الاقتراع
08:47 | 2025-09-08
رئيس الجمهورية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية تعزيز التعاون المشترك
07:21 | 2025-09-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.