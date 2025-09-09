العراق يعلق على "ضربة الدوحة": ندعم قطر في مواجهة أي اعتداء يمس امنها

وذكر بيان للوزارة: "تعربُ وزارةُ الخارجيّة عن إدانةِ واستنكارِ جمهورية الشديدَين لاعتداء الكيانِ الإسرائيلي باستهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية ، وتَعدّه عملاً جباناً يمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي الشقيقة، ويُشكّل تهديداً لأمنها واستقرارها".وأكدت الوزارة: "أنّ هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها كيانُ الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يُعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيدٍ من التوتر والتصعيد".وجددت "موقفَ العراق الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب دولة الشقيقة، ودعمَها الكامل في مواجهة أيِّ اعتداءاتٍ تمسُّ سيادتَها أو تُهدِّد أمنَها الوطني"، مشددة على "ضرورة تحمّل مسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الممارسات العدوانية".