تحالف العزم يدين استهداف الدوحة ويدعو لموقف عربي وإسلامي حازم

وذكر التحالف في بيان، ورد لـ ، أنه "يدين تحالف العزم بأشـد العبارات الاعتداء الذي طال العاصمة القطرية ، بوصفه خرقاً خطيراً للقانون الدولي واعتداءً سـافراً على سـيادة دولة شقيقة عرفت بدورها الإنساني ومساعيها الصادقة في إيقاف نزيف الدم الفلسطيني".وأضاف، أن "استهداف المفاوضين على أرض آمنة، وفي عاصمة عربية تعمل من أجل الاستقرار، يمثل تطوراً بالغ الخطورة، ويكشف مجدداً الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني الذي لا يتورع عن ممارسة الإرهاب المنظم وتهديد ".وأكد التحالف، أن "حماية سـيادة والاسلامية وأمن شعوبها مسؤولية جماعية"، داعياً " ، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى موقف حازم يتجاوز بيانات الإدانة، عبر إجـــــــراءات رادعة توقف هذه الاعتداءات المتكررة، وتضع حداً لانتهاكات الاحتلال الذي يشكل تهديداً دائماً للأمن والسلم الدوليين".