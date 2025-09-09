Alsumaria Tv
بينها تخص الكهرباء.. السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

سياسة

2025-09-09 | 11:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها تخص الكهرباء.. السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
983 شوهد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السادسة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اصدر جملة من القرارات، بينها يخص الكهرباء.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وفي مستهلّ الجلسة، استعرض السوداني "نتائج زيارته الرسمية إلى مقرّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل، بدعوة رسمية من الأمين العام لحلف الناتو، حيث ألقى كلمته أمام (مجلس شمال الأطلسي)، أكد خلالها حرص العراق على تأسيس شراكة بناءة مع الحلف، وبناء علاقات شاملة طويلة الأمد مع الدول الأعضاء في مختلف المجالات، إلى جانب تقييم بعثة الناتو في العراق".


وبين، أنه "اجتمع مع الأمين العام لحلف الناتو، وأكد سعي العراق لتعزيز التعاون مع دول مجلس شمال الأطلسي في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفي مقدمتها الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، والتهديدات السيبرانية، وكذلك، تعزيز المشاركة في تخطيط وتنفيذ المبادرات الأمنية الإقليمية، وتطوير قدرات العراق في مجال الدفاع الجوي والردع، بما يضمن سيادة البلد، ودعم الاستقرار".

وواصل مجلس الوزراء مناقشة جدول الأعمال، ففي مجال مشاريع الطاقة الكهربائية، أقرّ مجلس الوزراء "مبادئ التعاون للطاقة بين وزارة الكهرباء، وشركة (جي إي فيرنوفا أنترناشيونال)، والمضي بتنفيذها، وأخذ وزارتي المالية والتخطيط بالمبادئ، وتضمين مبلغها السنوي في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، وتخويل وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي بالتنفيذ، استثناءً من أساليب التعاقد لتنفيذ العقود الحكومية، وبما يضمن سرعة الإنجاز وفق التخصيصات المحددة بالموازنة".

كما أقرّ المجلس "زيادة التخصيصات في الموازنة الاستثمارية لمصلحة وزارة الكهرباء لعام 2025، موزعةً على تمويل مشروعات سقف التعاقد التي تجاوز مقدار الإنجاز فيها 50%، ولتمويل العقود التي جرى توقيعها في عامي (2023، و2024)، لتجهيز قابلوات الجهود العالية والمتوسطة".

وضمن متطلبات معالجة التعارضات لمشروعات الإعمار المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، أقر المجلس "تعديل نطاق سريان قرار مجلس الوزراء (24725 لسنة 2024)، ليسري على جميع عقود التعارضات لمكوّنات مشروعات الحكومة المدرجة في الخطة الاستثمارية بموجب الآليات المرسومة بقرار المجلس (23718 لسنة 2023)، لغاية نهاية العام الحالي 2025".

وفي إطار دعم تجهيزات القوات المسلحة، أقرّ مجلس الوزراء "تعديل تخصيصات وزارة الدفاع لعام 2025، لغرض المضيّ في استكمال التعاقد بين والوزارة وهيئة التصنيع الحربي بخصوص الاعتدة الخفيفة، وقنابر الهاون مختلف الأحجام، على وفق ما مبين من قبل وزارة الدفاع".

وضمن جهود الحكومة في تطوير القطاع النفطي، شهدت الجلسة المصادقة على "إحالة مناقصة شبكات ومنصات الآبار (NWP)، لحقل أرطاوي/ المرحلة الثانية، على شركة (Sinopec) الصينية للخدمات البترولية، وبحسب الصلاحيات المالية، وكذلك استثناء مناقصة محطة المعالجة المركزية لحقل ارطاوي من إجراءات الشراء الموحدة لعقود جولات التراخيص، وإحالة المناقصة على شركة (ENKA) التركية، وبحسب الصلاحيات المالية".

وأقرّ مجلس الوزراء "عقد التحول الرقمي لمجلس القضاء الأعلى، بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، ووفق ما جاء بكتاب مجلس القضاء في 31 تموز 2025، والآلية المالية المتعلقة بمقدار الأرباح".

وتابع المجلس تنظيم وتنفيذ الخطط للمشروعات التنموية في المحافظات، وأقرّ ما يلي:

1- تركيز الخطط الاستثمارية المستقبلية على إكمال المشروعات المستمرة، والأولوية لقطاعات (الماء، والمجاري، والصحة)، ثم الإكساء والمدارس.

2- حذف المشروعات الاستثمارية غير المنفذة خلال السنوات السابقة، نظراً لحاجة المحافظات إلى مشروعات سدّ الفجوات المكانية والقطاعية.

3- تضمين مشروعات الإكساء كافة، على خطة لتشجير الأرصفة، والجزرات الوسطية، على وفق دليل التشجير في العراق الذي أعدته كلية علوم الهندسة الزراعية- جامعة بغداد.

4- قيام وزارة التربية والمحافظات بدراسة إضافة صفوف لرياض الأطفال ومستلزماتها، في المدارس القائمة أو الجديدة.

5- تولي وزارة التخطيط، بالتنسيق مع المحافظة المعنية، التخصيصات للمشاريع مدار البحث ضمن سقوف موازنة 2025، لغرض الإدراج والتأشير.

وتايع المجلس استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، وأقر ما يأتي:

1- استحداث مكون (إيصال التيار الكهربائي إلى محطات الضخ (PS1- PS2)، الخاصة بمشروع مجاري ناحية الرشيد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.

2- زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع ماء النجف الأشرف– كوفة الجديد سعة (16000م3 \ساعة ).

3- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تصميم وإنشاء بناية متعددة الأغراض تتضمن: (متحفاً، ومركزاً للحاسوب، ومكتبة، ودار ضيافة)، في محافظتي كربلاء المقدسة، وواسط، بعدد 2.

4- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات بناء مدارس متنوعة في أقضية ونواحي (الموصل، وتلعفر، والبعاج، ومخمور، وتلكيف، والحضر، والحمدانية، والقيروان)، ومشروع بناء عدد من المدارس وإجراء إضافات على الأبنية، في (مركز قضاء الموصل، والقيارة، وبرطلة، والنمرود، وتلكيف، ووانة، ومركز تلعفر، والعياضية).

5- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء رياض أطفال في أقضية ونواحى محافظة نينوى).

6- زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء طريق المرور السريع رقم (1) ديوانية - ناصرية (الممر الأيسر)".
اخترنا لك
على خلفية ضربة الدوحة.. العراق يدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب
13:20 | 2025-09-09
تحالف العزم يدين استهداف الدوحة ويدعو لموقف عربي وإسلامي حازم
11:33 | 2025-09-09
العراق يعلق على "ضربة الدوحة": ندعم قطر في مواجهة أي اعتداء يمس امنها
10:20 | 2025-09-09
جدل واسع بعد تصريحات الأعرجي واتهامات بالطعن بشرف العراقيات
06:31 | 2025-09-09
القاضي زيدان يبحث مع الحسان الاجراءات الخاصة بالاستعداد للانتخابات
04:19 | 2025-09-09
من بروكسل.. إشادات دولية بسياسة العراق المتوازنة
13:35 | 2025-09-08

