رئيس الوزراء: الحروب والصراعات لم تقتصر على الموارد العسكرية بل على الأفكار والثقافات

وقال في كلمة له خلال افتتاح معرض الدولي للكتاب، إن "الحروب والصراعات لم تقتصر على الموارد العسكرية بل على الأفكار والثقافات"، مبينا ان "مهمة المثقف تمثل أحد خطوط الصد الدفاعي للدولة في تعزيز وحدة البلاد".واكد ، "دعمنا الأدباء بتخصيص الأراضي وشمولهم في برامج الابتعاث"، لافتا الى ان "الثقافة هي الصوت الأقوى والسلاح الفاعل الذي لا يمكن إسكاته".وبما يخص الشأن الإقليمي، أكد السوداني، على "موقف حكومة وشعباً باستنكار العدوان الصهيوني على قطر"، مشيرا الى ان "الحرب الصهيونية في غزة تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية".