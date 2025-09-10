السامرائي يؤكد حرصه على استمرار التواصل المباشر مع أهالي الرضوانية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " زار اليوم منزل عضو التحالف سعد في ، حيث جرى اللقاء بحضور جمع من وجهاء وأبناء المنطقة".وأضاف المكتب، أن "السامرائي بحث خلال الزيارة مع الحاضرين أوضاع الرضوانية واحتياجاتها، وأكد حرصه على استمرار التواصل المباشر مع الأهالي ودعم دور الشخصيات الوطنية في خدمة أبناء مناطقهم وتعزيز حضورهم في القضايا الوطنية".