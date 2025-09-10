اجتماع برئاسة السوداني لبحث تطوير وبناء قدرات منظومة الدفاع الجوي العراقية

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، أن " ، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".واطلع ، أعضاء المجلس على "نتائج زيارته الأخيرة إلى ، وحضوره اجتماع مجلس شمال الأطلسي في مقر حلف ، وإلقاء كلمة أمام المجلس، إلى جانب الاشادات الكبيرة من قبل ممثلي دول المجلس بدور المحوري في المنطقة، والخطوات التي تنتهجها لتعزيز الأمن والاستقرار".وأدان الاجتماع، بحسب البيان، "الاعتداء الأخير الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد الشقيقة، والتأكيد على الرفض القاطع لهكذا اعتداءات على دولة شقيقة آمنة ومستقرة وذات سيادة، فضلاً عما يسببه الاعتداء من توسعة للصراع في المنطقة".وشهد الاجتماع "عرض مقترح مشروع متكامل لتطوير وبناء قدرات منظومة الدفاع الجوي العراقية، بمختلف التفاصيل والمتطلبات".وفي محور آخر، اطّلع المجلس، وفقاً للبيان، على "تقرير اللجنة الميدانية لزيارة ميناء الكبير، ووافق على التوصيات المقترحة والإيعاز بتنفيذها".وأقر المجلس "إهداء مكائن وعجلات من قبل والمعادن، إلى لتطوير عمل ".