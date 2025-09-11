السوداني والسيسي يبحثان قمة الدوحة الاثنين المقبل

أكد ، والرئيس المصري ، الخميس، ضرورة تفعيل آليات العمل العربي والإسلامي المشتركة، وبحثا والإسلامية المقرر عقدها في يوم الاثنين المقبل.





وتناولت المباحثات وفق البيان "تطورات الأحداث في المنطقة، وخصوصاً بعد الهجوم الصهيوني الذي استهدف الشقيقة". وقال في بيان، "أجرى رئيس ، مساء اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية ".وتناولت المباحثات وفق البيان "تطورات الأحداث في المنطقة، وخصوصاً بعد الهجوم الصهيوني الذي استهدف الشقيقة".

وجرى التأكيد على "ضرورة تفعيل آليات العمل العربي والإسلامي المشتركة لمواجهة التحديات، ووقف الحرب المستمرة على المدنيين في غزة، وإدانة الاعتداءات الصهيونية التي تستهدف ".



واستعرضت المباحثات أهمية تنسيق المواقف والتشاور المستمر؛ من أجل بلورة القرارات المناسبة والخروج بموقف موحد خلال والإسلامية المقرر عقدها في يوم الاثنين المقبل"، وفق البيان.