السوداني والحكيم يؤكدان أهمية توحيد الصف الوطني

وقال في بيان، "التقى رئيس ، اليوم الخميس، رئيس تيار الحكمة الوطني ، وجرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وسعي الحكومة باستكمال إنجاز ملفاتها الخدمية والاقتصادية والتنموية، بما يساهم في الارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي".وشهد اللقاء وفق البيان "التأكيد على أهمية توحيد الصفّ الوطني، وتضافر الجهود لترسيخ الاستقرار في عموم مناطق البلاد، وتأييد مسار عمل الحكومة وسياستها الخارجية الداعمة لأمن المنطقة واستقرارها".كما تطرق اللقاء إلى "الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإتمام الوطني، المتمثل بإجراء الانتخابات النيابية، والتأكيد على أهمية المشاركة الواسعة فيها، لتكون نتائجها معبرةً عن طموحات الشعب العراقي وخياراته".