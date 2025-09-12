إمام جمعة النجف يطالب بعقوبات على "إسرائيل" ويشيد بحدث غاب 62 عاماً

وقال القبانجي خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "الهجوم الذي شنّته على والقصف على يقابله سكوت عالمي، عدا بعض الاستنكارات المخجلة من هنا وهناك. ونحن من حقنا المطالبة بفرض العقوبات على إسرائيل جراء هذه الجرائم، وقد أدانت هذه الانتهاكات".وأضاف، "في هذا الأسبوع تم اغتيال الذراع الأيمن لترامب، حيث أعلنت الحداد العام لهذه العملية، علمًا أن مثل هذا العمل لم يحدث إلا في عام 1963 عند اغتيال الرئيس الأمريكي كينيدي. وهذا يعني أن الأمريكي لا يشهد أمنًا بل هناك أزمة داخلية حقيقية تعيشها ".وتابع، أن "قضية فلسطين تحولت إلى قضية عالمية، فقد أرادوا لها النسيان تاريخيًا لكنها صارت قضية حية مع تمزق في داخل البيت اليهودي".وفي شأن قرار بإلغاء تفويض الحرب على ، قال القبانجي: "القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي بإلغاء حق الرئيس في شنّ الحرب على العراق هو موقف بالاتجاه الصحيح".وفيما يتعلق بـ"بعض التصريحات الطائفية التي تدعو إلى ذبح وإقصائهم"، قال "كيف نقابل هذه التصريحات؟ لقد علمنا أئمتنا أن لا نقابل بالسب ولا الشتم بالشتم، بل نقابلهم بالإحسان وبلغة القرآن وهي المسامحة، وأن نفتح قلوبنا للجميع: (ويدرؤون بالحسنة السيئة)".وتطرق أيضاً إلى جفاف الأهوار والمياه وما يترتب عليه من موت الزراعة والحيوانات والماشية، مشدداً على ضرورة "انقاذ الشعب من هذه الكارثة، وأن تعالج أزمة المياه الحقيقية".