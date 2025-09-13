رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الاقتصاد ضرورة ملحة والقطاع الخاص شريك مساند في هيكلته

وقال في كلمة له خلال احتفالية يوم الشراكات بين والحكومة العراقية، وتابعته ، إن "الدعم الحكومي متواصل للقطاع الخاص، ونبارك للشعب العراقي إبرام عقود مع الدولية"، مبينا ان "الحكومة تؤمن بأهمية إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي".وأضاف أن "إعادة هيكلة الاقتصاد ضرورة ملحة، ولا يمكن أن نتأخر في تلبية تطلعات العراقيين"، مشيرا الى ان "القطاع الخاص الشريك المساند في هيكلة الاقتصاد العراقي".وأكد السوداني، أن "القطاع الخاص أثبت حضوراً فعالاً في الكثير من المجالات، وإن إجراءات الحكومة في دعم القطاع الخاص كانت واضحة وأدت إلى استقطاب الكثير من ".وتابع السوداني، "وصلنا إلى 100 مليار دولار خلال العامين الماضيين في حجم الاستثمار، وأعددنا حزمة من القوانين لدعم القطاع الخاص وأقرت في والآن بمجلس النواب تنتظر التشريع".