رئيس الوزراء يكشف عن عقود الشراكة والتمويل مع مؤسسة IFC

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540446-638933523109826696.jpg
رئيس الوزراء يكشف عن عقود الشراكة والتمويل مع مؤسسة IFC
سياسة
2025-09-13 | 05:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
215 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
كشف
المكتب الإعلامي
لرئيس الوزراء، اليوم السبت، عن عقود الشراكة والتمويل مع مؤسسة IFC.
وبحسب بيان المكتب، جاءت القائمة كالتالي:
- عقد استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء
أم قصر
، مع
شركة غاز البصرة
، بقيمة 500 مليون دولار.
- عقد تمويل وتوسعة في مجال انتاج السمنت وزيوت التشحيم، مع مجموعة المهيدب، بقيمة 250 مليون دولار.
- عقد تمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء
ام قصر
، مع شركة اللورين للاستثمار، بقيمة 125 مليون دولار.
- عقد المرحلة الاولى من مشروع التطوير العقاري الاخضر السكني في
السليمانية
، مع شركة هيوا رؤوف للاستثمار بمبلغ 65 مليون دولار.
- عقد تمويل خط ائتماني لتمويل التجارة الدولية، مع
مصرف بغداد
، بقيمة 10 مليون دولار.
- عقد شراكة استثمارية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية مستدامة مع شركة سما المنار/ تريياكي اغرو بقيمة 120 مليون دولار.
- عقد شراكة لإنشاء
مستشفى تعليمي
بقيمة 250 مليون دولار، مع شركات
ربان السفينة
، وعقد شراكة مع شركة الاولى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخدمات الاستشارية وتطوير جذب الاستثمارات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء يكشف عن الية جديدة تخص العملة الأجنبية ستطبق في الأول من كانون الاول
05:54 | 2025-08-26
أمانة مجلس الوزراء تكشف حقيقة "رابط" يخص عقود الحشد
17:09 | 2025-07-03
رئيس الوزراء يتحدث عن الاسرائيلية المختطفة بالعراق: لا نتفاوض مع العصابات والخاطفين
02:40 | 2025-07-29
رئيس الوزراء: حجم التبادل التجاري مع تركيا تجاوز الـ20 مليار دولار
10:34 | 2025-08-31
السوداني
عقود شراكة
المكتب الإعلامي
شركة غاز البصرة
السومرية نيوز
مستشفى تعليمي
مكتب الإعلام
رئيس الوزراء
ربان السفينة
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
محليات
32.55%
09:57 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
09:57 | 2025-09-12
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
اقتصاد
25.16%
09:47 | 2025-09-11
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
09:47 | 2025-09-11
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين"
دوليات
21.65%
11:27 | 2025-09-12
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين"
11:27 | 2025-09-12
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
دوليات
20.63%
09:31 | 2025-09-12
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
09:31 | 2025-09-12
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2025 | 2025
14:00 | 2025-09-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2025 | 2025
14:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-12
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
الأكثر مشاهدة
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2025 | 2025
14:00 | 2025-09-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2025 | 2025
14:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-12
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
اخترنا لك
"يرمونهم عظما".. السيد الصدر يتبرأ من 32 داعما للمرشحين ويوجه بمقاطعتهم
05:00 | 2025-09-13
رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الاقتصاد ضرورة ملحة والقطاع الخاص شريك مساند في هيكلته
03:26 | 2025-09-13
لتلبية احتياجاتهم.. السامرائي يلتقي عددا من المواطنين في المحمودية
03:01 | 2025-09-13
السر بـ"القائمة السوداء": كشف أسباب "تحرير تسوركوف".. والأخيرة "تشكو الفصائل" لنتنياهو!
02:37 | 2025-09-13
إمام جمعة النجف يطالب بعقوبات على "إسرائيل" ويشيد بحدث غاب 62 عاماً
07:33 | 2025-09-12
الخارجية تعلق على قرار الكونغرس بشأن الحرب في العراق
06:19 | 2025-09-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.