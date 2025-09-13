رئيس الوزراء يكشف عن عقود الشراكة والتمويل مع مؤسسة IFC

وبحسب بيان المكتب، جاءت القائمة كالتالي:- عقد استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء ، مع ، بقيمة 500 مليون دولار.- عقد تمويل وتوسعة في مجال انتاج السمنت وزيوت التشحيم، مع مجموعة المهيدب، بقيمة 250 مليون دولار.- عقد تمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء ، مع شركة اللورين للاستثمار، بقيمة 125 مليون دولار.- عقد المرحلة الاولى من مشروع التطوير العقاري الاخضر السكني في ، مع شركة هيوا رؤوف للاستثمار بمبلغ 65 مليون دولار.- عقد تمويل خط ائتماني لتمويل التجارة الدولية، مع ، بقيمة 10 مليون دولار.- عقد شراكة استثمارية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية مستدامة مع شركة سما المنار/ تريياكي اغرو بقيمة 120 مليون دولار.- عقد شراكة لإنشاء بقيمة 250 مليون دولار، مع شركات ، وعقد شراكة مع شركة الاولى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخدمات الاستشارية وتطوير جذب الاستثمارات.