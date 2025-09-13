الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
الكشف عن اقتراح أوروبي "مثير" يخص الأصول الروسية المجمدة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540478-638933681062824489.jpeg
السوداني يؤكد للأمم المتحدة ضرورة تجنيب المنطقة الحروب والأزمات
سياسة
2025-09-13 | 09:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
318 شوهد
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، خلال لقاء
الممثل الخاص
للأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، ضرورة تحمل
المجتمع الدولي
مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والأزمات.
وذكر بيان لمكتبه، انه "استقبل رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم السبت،
الممثل الخاص
للأمين العام للأمم المتحدة في
العراق محمد
الحسان. وجرى استعراض التعاون الثنائي بين
العراق
والمنظمة الدولية، ولاسيما في برامج الاقتصاد والتنمية والمناخ والبيئة، في ضوء الاتفاق على إنهاء مهمة بعثة اليونامي نهاية العام الحالي".
وتناول اللقاء "البحث في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان على غزة، ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى القطاع، وما يسببه من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، عبر محاولات الكيان الصهيوني توسيع دائرة الحرب، واستهدافه دولاً عربية وإسلامية، وآخرها
دولة قطر
الشقيقة".
وشدد رئيس
مجلس الوزراء
على "ضرورة تحمل
المجتمع الدولي
مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والأزمات، مشيراً إلى أهمية تقوية التواصل والحوارات إقليميا ودوليا؛ لإيجاد حلول للخلافات والأزمات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
العراق
يونامي
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
المنظمة الدولية
المجتمع الدولي
شياع السوداني
مجلس الوزراء
الممثل الخاص
العراق محمد
