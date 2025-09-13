السوداني يؤكد للأمم المتحدة ضرورة تجنيب المنطقة الحروب والأزمات

وذكر بيان لمكتبه، انه "استقبل رئيس ، اليوم السبت، للأمين العام للأمم المتحدة في الحسان. وجرى استعراض التعاون الثنائي بين والمنظمة الدولية، ولاسيما في برامج الاقتصاد والتنمية والمناخ والبيئة، في ضوء الاتفاق على إنهاء مهمة بعثة اليونامي نهاية العام الحالي".وتناول اللقاء "البحث في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان على غزة، ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى القطاع، وما يسببه من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، عبر محاولات الكيان الصهيوني توسيع دائرة الحرب، واستهدافه دولاً عربية وإسلامية، وآخرها الشقيقة".وشدد رئيس على "ضرورة تحمل مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والأزمات، مشيراً إلى أهمية تقوية التواصل والحوارات إقليميا ودوليا؛ لإيجاد حلول للخلافات والأزمات".