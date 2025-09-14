السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية مواصلة الحوار البنّاء لترسيخ دعائم الدولة

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " التقى، اليوم، ، حيث جرى استعراض مستجدات الساحة السياسية والجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم بين القوى الوطنية بما يضمن استقرار البلاد ويحمي مصالح المواطنين".وبحسب البيان، أكد الجانبان على "أهمية مواصلة الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف، والعمل بروح المسؤولية المشتركة من أجل ترسيخ دعائم الدولة وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والتنموي".