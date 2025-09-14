رئيس الوزراء يرعى مراسيم عقود تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية في حقل ارطاوي

– سياسي

رعى رئيس السواني، اليوم الأحد توقيع اتفاقية التشغيل المشترك "JOA" بين وشركة توتال الفرنسية وشركة وشركة قطر للغاز.



وأضاف ان " رعى، توقيع اتفاقية التشغيل المشترك "JOA" بين وشركة توتال الفرنسية وشركة وشركة قطر للغاز بحضور وزير الطاقة القطري سعد بن شريده ، والرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجي الفرنسية باتريك بويانيه، ورئيس مجلس إينكا التركية محمد تارا، ونائب رئيس شركة (CPECC) الصينية ليو كاي، والرئيس التنفيذي للعمليات في هيونداي الكورية ريو سونغا، ونائب رئيس لشؤون الطاقة وزير النفط ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج وعدد من المديرين العامين من وزارة النفط".

وبارك السوداني توقيع المشاريع، مؤكداً أن "زيادة الاستثمارات القطرية، وعموم الاستثمارات الأجنبية في ، هي مؤشر على تطور البيئة الاستثمارية، وأن السوق العراقية مفتوحة على مساهمة الشركات الرصينة والجادة للاشتراك في جميع مجالات الخدمات والتنمية والاقتصادية والبنى التحتية".

ونقل الوزير القطري تحيات الى رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً "رغبة بلاده والشركات القطرية بتوسعة العمل والاستثمارات وعموم الشراكة التنموية مع العراق".

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة توتال عن "رغبة الشركة في توسيع اعمالها في العراق بعد الإنجاز الكبير في التنمية الاقتصادية الجارية والأمن المتحقق في ربوع العراق".

أولاً/ توقيع العقد المشترك للتشغيل بين وزارة النفط المتمثلة بشركة نفط ووزارة الطاقة القطرية، ممثلة بشركة قطر للطاقة، وشركة توتال الفرنسية، باعتبارها المشغل الرئيس لحقل ارطاوي لتنفيذ مشروع تنمية الغاز المتكامل.



ثانياً/ توقيع عقد مشروع محطة معالجة مياه البحر المشترك STF، بين توتال إينرجي الفرنسية، وشركة هيونداي الكورية، بطاقة تصميمية (7.5) مليون برميل يومياً، وتوظيف مياه البحر المعالجة للحقن في الحقول النفطية الجنوبية لزيادة الضغوط المكمنية.



ثالثا/ توقيع عقد محطة المعالجة المركزية للنفط والغاز، بين توتال اينرجي الفرنسية، وإينكا التركية المتضمن مشروع إنتاج (210) الف برميل نفط باليوم، وإنتاج (163) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم، وتوفير (240) الف برميل ماء في اليوم من مياه الحقن، إضافة الى تقنية عدم حرق الغاز.



رابعاً/ عقد محطة معالجة الغاز بين توتال الفرنسية وCPECC الصينية، المتضمن استثمار الغاز المصاحب من حقل ارطاوي وعدد من الحقول، بطاقة كلية (600) مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وبمرحلتين كل منهم (300) مقمق.

وحث رئيس مجلس الوزراء "جميع الأطراف على الإسراع في تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع وبالأخصّ انتاج الغاز والطاقة الكهربائية الشمسية النظيفة لرفد الشبكة الكهربائية الوطنية بطاقة (1000) ميغاواط وعلى مراحل ابتداءً من مطلع السنة القادمة".