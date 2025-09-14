المفوضية تغرم مرشحا بمبلغ 10 ملايين دينار

وجاء في قرار المفوضية الذي ورد لـ ، ان " ناقش مذكرة لمجلس المفوضين والطعون المعنونة (محضر تحقيق شكوى (98/ مرشحين/25)، وبعد المداولة بين اعضاء مجلس المفوضين تقرر اولاً : فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار على المرشح (أمجد ) تسلسل (5) ضمن قائمة ائتلاف الاعمار والتنمية عن ".وأضاف ان "ذلك جاء استناد الى المادة (2/5) من نظام الشكاوى والطعون رقم (10) لسنة 2025 وذلك لمخالفته الأنظمة والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي".