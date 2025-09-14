السوداني يبحث مع السفير البريطاني ملف المساعدات الإنسانية لغزة

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، ان "رئيس ، استقبل اليوم الأحد، لدى صديق، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وبما يدعم تحقيق المصالح المشتركة".وتناول اللقاء "تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية العمل على إيقاف الحرب المستمرة على قطاع ، والضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول والقوانين الدولية ورفض الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال، وآخرها العدوان الذي استهدف الشقيقة".