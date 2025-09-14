العراق يطرح مبادرة لعقد اجتماع لتعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي

طرح وزير الخارجية العراقي ، الأحد، لعقد اجتماع مشترك بهدف تعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي.

وقالت الخارجية في بيان، "التقى نائب رئيس ، السيد ، اليوم الأحد، ، السيد ، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقد في لبحث اعتداء الكيان الإسرائيلي على الشقيقة".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين وإيران، إضافةً إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وما تفرزه من تحديات سياسية وأمنية".



كما طرح وزير الخارجية "مبادرة لعقد اجتماع مشترك يضم دول والعراق وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، بهدف تعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي".



وأدان الوزيران "الاعتداء الغاشم الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي ضد دولة الشقيقة، وما يمثله من تهديد خطير لاستقرار المنطقة".