بمشاركة العراق.. انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

وستناقش القمة، بحسب ، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن العدوان الإسرائيلي الغادر.وقالت الخارجية القطرية إن "انعقاد الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه ".وعقدت أمس في أعمال اجتماع لوزراء خارجية والإسلامية تحضيرا للقمة الطارئة حيث ناقش المجتمعون مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي سيعرض على القادة والزعماء المشاركين في قمة اليوم.وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنّت، الثلاثاء (9 الجاري)، غارات على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت اجتماع لأعضاء لحركة "حماس"، وهو ما قوبل بإدانة شديدة عربيا ودوليا.