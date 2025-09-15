رئيس الوزراء وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية المشتركة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس التقى، اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية ، ولي عهد آل سعود، على هامش انعقاد الإسلامية الطارئة".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على عزم البلدين مواصلة التنسيق والتشاور مع بقية الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والعمل على تطبيق مخرجات القمة العربية في بغداد والقمّة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، ودعم استقرار دول المنطقة والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها".وتابع ان "اللقاء تناول بحث سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، والارتقاء بالشراكة الثنائية نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة في جميع المجالات، إضافة إلى استعراض ملفات التعاون المشترك وتناميه بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".