شويغو يصل إلى بغداد

وجاء في بيان دائرة الصحافة في أمانة الروسي: "يصل ، أمين مجلس الأمن الروسي، إلى في زيارة عمل، سيعقد خلالها لقاءات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في ".وأضاف بيان المجلس: "من المقرر خلال اللقاءات المقبلة أن يتم نقل توجه الجانب الروسي الداعم لمزيد من تعزيز وتطوير التعاون في مجال الأمن".كما أوضحت الدائرة الصحفية أن "المفاوضات في بغداد ستناقش، بالإضافة إلى الجوانب الراهنة للتعاون الثنائي الروسي العراقي، القضايا الإقليمية".