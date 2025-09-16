رئيس الوزراء: إذا كان هناك بلد يحق له الاحتفال في الديمقراطية فهو العراق

وقال في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي للديمقراطية وتابعتها ، ان " قدم المئات الآلاف من الشهداء إلى جانب تصفية الكثير من الشخصيات ودفع ثمن الحروب العبثية"، مبينا ان "العراق يمثل نموذجاً فريداً للديمقراطية".وأضاف "إذا كان هناك بلد يحق الاحتفال في الديمقراطية فهو العراق"، مشيرا الى ان "الديمقراطية ترسخت بإرادة العراقيين".وتابع "ما زال أمامنا الكثير من أجل ترسيخ مرتكزات الديمقراطية"، لافتا الى ان "الديمقراطية نجحت في العراق باعتراف كل دول العالم".وبين ان "حكومتنا عملت على دعم كل الحريات التي كفلها الدستور"، لافتا الى ان "الانتخابات هي الآلية الأساسية للنظام الديمقراطي وستقام في موعدها وقدمنا لها الدعم الكامل".وذكر انه "لا بديل عن مسار الدستور ولا عودة إلى الوراء"، مبينا "اننا شهدنا تحدياً مضافاً وهو تعمد الإساءة لصورة الوطن".وذكر ان "التخلي عن الصوت الانتخابي يعني حضور البديل الفاسد"، موضحا ان "مسار الديمقراطية سيكون بحاجة إلى المزيد من العمل دائماً".وشدد "لن نسمح او نتهاون امام كل من يحاول تعكير العملية الانتخابية في العراق".