من 1922 إلى 2025: رحلة الأحزاب السياسية العراقية عبر قرن من التشريعات والسيطرة

ويُعد هذا القانون أول تشريع رسمي ينظم العمل الحزبي في ، ويضع الأسس لبداية الحياة السياسية المنظمة، وصدر قانون الأحزاب العراقي الأول في 2 آب أغسطس 1922، بناءً على مطالب متصاعدة بعد إعلان قيام الدولة في 23 آب أغسطس 1921.ونظم القانون الأول، العمل الحزبي في البلاد، دون أنّ يختلف عن سابقه المطبق في العثماني، من حيث منحه بوصفها الجهة المسؤولة عن إعطاء التراخيص وصلاحيات رسمية مطلقة في التعامل مع الموضوع، وهكذا بدأت المرحلة الأولى من الحياة الحزبية في العراق.ومع أن هذا القانون قد جاء بصيغة حافلة بالكثير من المحددات، فإن دعاة الأحزاب لم يتأخروا في تقديم طلباتهم إلى وزارة الداخلية لغرض تأسيس قانون الأحزاب ومنها بدأت الحياة الحزبية في العراق بصورة رسمية، إذ تلت هذا التشريع نشأة العراقي بزعامة أبو التمن (1881 – 1945)، وجمعية العراقية بزعامة الجرفجي.فيما جاء أول تنظيم للأحزاب السياسية بعد عام 2003، وفق قرار (97) لسنة 2004 من سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة ، الذي عُدَّ بمثابة قانون الأحزاب السياسية، وليتماشى مع مضمون قرار رقم (92) لسنة 2004، الصادر أيضاً من سلطة الائتلاف المؤقتة التي شُكّلت بموجبه .وبحسب المستقلة للانتخابات، فإنّ عدد الأحزاب السياسية المسجلة رسميًا في العراق حتى أيلول سبتمبر 2025 بلغ 309 أحزاب مجازة، مع 55 طلب لتسجيل أحزاب قيد التأسيس.