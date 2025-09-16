الرئيس الروسي يؤكد دعمه للعراق ومشاركته في القمة العربية الروسية

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، الأخير "استقبل، اليوم الثلاثاء، أمين الفدرالي الروسي ".وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات العراقية الروسية وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.وأشار – بحسب البيان - الى أهمية التعاون والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، مؤكداً على ضرورة مساهمة الدول الدائمة العضوية في لتثبيت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء الحرب الظالمة على غزة، مبيناً أن ممارسات وانتهاكات الكيان الصهيوني لا تهدد المنطقة فقط وإنما السلم والأمن الدوليين.من جانبه نقل سيرغي شويغو تحيات الرئيس الروسي الى رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده على مشاركة في الروسية المقرر عقدها الشهر المقبل، مشدداً على حرص وسعيها لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات، وفقا للبيان.