رفع توصية للسوداني باستبدال مدير عام المشاريع في بغداد لسوء الخدمات

وقال المصدر لـ ، إن "الحمداني رفع توصية رسمية إلى باستبدال مدير عام المشاريع في يقظان الوائلي".وأضاف، أن "التوصية باستبدال الوائلي تعود لسوء الخدمات في مركز العاصمة ".