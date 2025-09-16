العراق يطرح مبادرة لعقد اجتماعات مع الخليج وإيران لمناقشة تهديدات إسرائيل المتكررة

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، أن "نائب رئيس وزير الخارجية، ، التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في جمهورية الجزائر، ، وذلك على هامش الإسلامية الطارئة المنعقدة في ".وناقش الجانبان، بحسب البيان، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين والجزائر، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية".وطرح الوزير "مبادرة لعقد اجتماعات مشتركة بين العراق ودول وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، لمناقشة تهديدات الكيان الإسرائيلي المتكررة، إلى جانب تعزيز التعاون مع دول الجوار وتحقيق أعلى مستويات التنسيق السياسي والأمني".وأشار إلى أن "اعتداءات الكيان الإسرائيلي تؤدي إلى تداعيات خطيرة، فضلاً عن تأثيرها على أسعار النفط والغاز، وانعكاساتها على استقرار دول المنطقة مثل وتركيا ومصر والأردن".من جانبه، أكد وزير الخارجية أن "بلاده، بحكم عضويتها في ، ستعمل على تنسيق المواقف مع لإبراز خطورة تهديدات الكيان الإسرائيلي"، مشدداً على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خطراً متزايداً على والمنطقة بأكملها".