زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540914-638936876347812512.jpg
البرلمان يتجهّز لتمرير "حق الحصول على المعلومة" اليوم.. ومركز مختص يحذر من "ثغرات"
سياسة
2025-09-17 | 02:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
113 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
يستعد
مجلس النواب العراقي
، لعقد جلسته اليوم الأربعاء، بعد ان فشل بعقد جلسة يوم امس، فيما يتصدر التصويت على قانون حق الحصول على المعلومة، جدول اعمال الجلسة، في الوقت الذي حذر مركز مختص بالحريات الصحفية، من ثغرات واجواء مريبة تحيط بالقانون وطريقة تشريعه.
ويتضمن جدول اعمال البرلمان لجلسة اليوم الأربعاء 8 فقرات بينها التصويت على قانونين وهو حق الحصول على المعلومة وانضمام
العراق
لاتفاقية
المعارض الدولية
، كما يتضمن قراءات ثانية واولى لـ6 قوانين أخرى.
من جانبه، حذر
مركز النخيل
للحقوق والحريات الصحفية مما وصفه بـ"سلوك تمرير القوانين خلسة"، على طريقة محاولة تمرير قانون حق التظاهر والاجتماعي السلمي.
وقال المركز في بيان اطلعت عليه
السومرية نيوز
، ان "المركز يؤشر استمرار السلطة التشريعية ومن خلفها القوى السياسية المشكلة للبرلمان، على اعتماد ذات الاسلوب في محاولة تمرير قانون حق التظاهر والاجتماع السلمي، في محاولة تمرير قانون حق الحصول على المعلومة بطريقة تفتقر للشفافية واخفاء النسخة المعدة للتصويت، بالرغم من خطورة القانون وما يحيطه من جدل".
وأكد المركز "عدم توفر سوى نسخة القراءة الاولى للقانون بتاريخ 14 شباط 2024، فيما لم يظهر التسجيل المصور للقراءة الثانية بتاريخ 3 اب 2024 اية تغيرات جوهرية على نسخة القراءة الأولى".
وأوجز مركز النخيل ابرز ملاحظاته على نسخة القانون والتي تضمنت "اولاً: تضمن القانون حوالي 13 نوعا من المعلومات يمنع كشفها من بينها عقود المناقصات والمزايدات، ثانيًا: يمنح القانون الموظف المختص حق رفض كشف 4 انواع من المعلومات منها التغييرات الحاصلة على عائدية
ممتلكات الدولة
، والعقود والمناقصات التي تنوي الجهة المعنية عقدها، فضلًا عن معايير اخرى تكون تابعة لتقديرات الموظف المعني، ما يجعل حق الرفض غير مقيّد بقانون بل عائد الى تقديرات الجهة المعنية".
اما الملاحظة الثالثة، فتمثل بـ"فرض القانون عقوبات بالحبس والغرامة على من يكشف معلومات يمنع كشفها وفقا للقانون، وهذه الفقرة قد تكون بابًا لمنع الرقابة الداخلية من قبل الموظفين والمسؤولين، اذا اكتشفوا وجود خطأ او مشكلة يعتقدونها خطيرة في عقود اقتصادية او اتفاقيات دولية قد تضر بمصلحة البلاد".
وجدد مركز النخيل "دعوته للجنة الثقافة ولجنة حقوق الانسان النيابيتين، على القيام بدوريهما في ضمان صياغة قانونية سليمة تتيح حرية الحصول على المعلومة ولا تؤدي الى تعتيم المعلومات بغرض منع الرقابة"، مؤكدا على "ضرورة توفير نسخة من القانون للاطلاع عليه من قبل الرأي العام قبل الشروع بالتصويت عليه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
المرصد العراقي لحقوق الانسان يحدد 5 ثغرات بقانون "الحصول على المعلومة"
03:36 | 2025-09-17
المالكي يحذر من "التساهل" مع البعثيين "المتسربين" الى البرلمان
05:00 | 2025-08-08
"مركز أسبر" يحسم الجدل: السوداني لم يُمنع من زيارة واشنطن
09:58 | 2025-08-26
مركز حقائق يكشف حقيقة "فساد تركي" بـ1.4 مليار دولار من نفط كردستان
04:12 | 2025-08-23
قانون حق الحصول على المعلومة
مجلس النواب
مجلس النواب العراقي
المعارض الدولية
ممتلكات الدولة
السومرية نيوز
لجنة الثقافة
مركز النخيل
سومرية نيوز
السوداني: اعدنا النظر بتصاميم وكلفة مدخل بغداد-موصل لأنه كان "خاطئ فنيًا"
03:54 | 2025-09-17
المرصد العراقي لحقوق الانسان يحدد 5 ثغرات بقانون "الحصول على المعلومة"
03:36 | 2025-09-17
السوداني يفتتح مدخل بغداد-موصل (صور)
03:30 | 2025-09-17
وضع 720 شركة ومقاول على "القائمة السوداء" في العراق
03:10 | 2025-09-17
مقترح نيابي لتشريع قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين
02:50 | 2025-09-17
رئاسة البرلمان توجه بضرورة الحضور للجلسات وتدعو الكتل لتحمل مسؤوليتها بإقرار القوانين
12:05 | 2025-09-16
