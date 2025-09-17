مقترح نيابي لتشريع قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين



كشف عضو ، علي، اليوم الأربعاء، عن مقترح للاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الإيزيديين على يد عصابات الإرهابية.



وأظهرت وثائق رسمية وردت للسومرية نيوز، أن "مقترح القانون عُرض على رئاسة من أجل إدراجه في أحد جداول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه".