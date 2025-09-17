السوداني: المجسرات ليست "بطرًا".. وامين بغداد يؤكد استعادة العاصمة "بريقها"

وقال في كلمة خلال افتتاح مشروع تابعتها ، ان "مخططات المشروع كانت مصممة لتنفيذها خلال 6 اشهر فقط لكن تمت إعادة النظر بتصاميم المشروع بما يتناسب مع أهميته وتوسعته وزيادة الكلفة ودخلنا بمتاهة اللجان والتحقيق وكيفية ارتفاع قيمة المشروع"، مشيرا الى ان "المشروع فنيا كان خاطئًا ويهدد حياة المواطنين ولا يتمتع بالسلامة".وبين انه "مع افتتاح مداخل بغداد تباعا فضلا عن مشاريع فك الاختناقات بالإضافة الى الطريق الحلقي الرابع جميعها ستوفر سهولة حركة في العاصمة"، مشيرا الى ان "ما نعمله ليس بطرا بالتركيز على المجسرات والطرق، فلا يمكن ان نوفر تنمية دون شبكة طرق وتنقل".من جانبه، وصف امين بغداد ان "العاصمة بغداد بدأت تستعيد بريقها بظل والدعم الحكومي".