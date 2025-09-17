السيد الصدر يحدد 6 خطوات عاجلة تجاه شحة المياه-عاجل

وقال في تغريدة تابعتها ، ان ازمة المياه العالمية وصلت الى عراقنا الحبيب ودق ناقوس الخطر لا سيما مع بدء نفاد المخزون المائي".وأكد على ضرورة "الإسراع بالحوار مع وزيادة الحصص المائية وتشديد السدود ومخازن المياه في المناطق المناسبة، ومعاقبة المسرفين باستخدام المياه وتحلية المياه والاعتماد على الابار في السقي والزراعة".وأكد ان "أي تأخير سيؤدي لاضرار صحية وزراعية وسيتضرر الشعب العراقي المظلوم من ازمة المياه كما تضرر من ازمة الكهرباء".