الشمري يوجه رسالة الى السوداني: ضرورة شمول مدخل بغداد الجنوبي بالخدمات

وقال الشمري، في بيان ورد لـ ، ان "الطريق الذي يربط بالمحافظات الجنوبية عبر جسر الرستمية اهمل عمدا ايام نظام ولازال الاهمال مستمرا حتى هذا اليوم، ورغم مرور اكثر من عشرين عام"، مشيرا الى ان "الطريق فاقد لكل شروط السلامة والامان فضلا عن المشوه لمدخل بغداد الجنوبي، وهو منظر موسف ان يراه المواطن كل يوم يمر من خلاله".وذكر ان "هذا الطريق شهد حوادث خطيرة ومتعددة لعلنا جميعا نتذكر وفاة القامة الشعرية المرحوم كيف توفي هو وعدد كبير من المواطنين ضحية لهذا الطريق"، لافتا الى انه "على الرغم من المناشدات لكل الجهات المعنية وخاصة لازال هذا الطريق هو طريق للموت المجاني لاهل الجنوب".ولفت الشمري ان "مداخل بغداد جميعها حظيت بالاهتمام واضحت طرقاً امنة من حيث التعبيد والإنارة وشروط السلامة والامان، الا هذا الطريق الذي لا نعرف سبب اهماله طيلة هذه السنين"، مناشدا " باسم جميع اهالي والمحافظات الجنوبية بايلاء الاهمية لهذا الطريق الحيوي واكماله باسرع مايمكن اسوة بكل مداخل بغداد الأخرى".