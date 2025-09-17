رسالة من حكومة كردستان الى بغداد: اسرعوا بتصدير النفط وارسال الرواتب

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سائق يقتحم بوابة لمبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رسالة من حكومة كردستان الى بغداد: اسرعوا بتصدير النفط وارسال الرواتب

سياسة

2025-09-17 | 11:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رسالة من حكومة كردستان الى بغداد: اسرعوا بتصدير النفط وارسال الرواتب
348 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
دعت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية الى الإسراع في استئناف تصدير النفط.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد، اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله".
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، ناقش المجلس آخر التطورات المتعلقة بمسألة استئناف تصدير نفط الإقليم، وملف الإيرادات غير النفطية، والرواتب والمستحقات المالية لمتقاضي الإقليم، كما ناقش آليات وإجراءات تنفيذ التزامات كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، استناداً إلى قرارات مجلسي الوزراء للجانبين، والتفاهم المشترك الذي صادق عليه الطرفان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بكامل التزاماتها وواجباتها الدستورية، وأبدت مرونة غير مسبوقة تجاه العقبات والمشاكل الفنية التي لطالما استُخدمت ذريعةً لعدم إرسال الرواتب. وعليه، شدد المجلس على أنه لا ينبغي لهذه المسائل أن تقف حائلاً دون صرف مستحقات المتقاضين، باعتبارها حقاً قانونياً وشرعياً لهم، مؤكداً على وجوب قيام الحكومة الاتحادية بإرسال رواتبهم.
بعد ذلك، قدّم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً عن تفاصيل المقترح المشترك الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للاستعجال باستئناف تصدير نفط الإقليم، والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس الثلاثاء، بعد أن كان مجلس وزراء الإقليم قد صادق عليه الأسبوع الماضي ثم أرسله إلى الحكومة الاتحادية.
ووفقاً للتفاهم الجديد، وتنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الجانبين، القاضي بتسليم جميع كميات النفط المنتجة في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) (عدا الكمية المستخدمة للاستهلاك المحلي)، فإن هذه المرحلة مرهونة بتوقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بشأن تصدير النفط، علماً أن المفاوضات قد أحرزت تقدماً جيداً، ومن المرتقب أن تُستكمل صياغتها بنهاية الأسبوع الجاري.
وإلى حين التوقيع على الاتفاق الثلاثي، سيسلم إقليم كوردستان حصته النفطية إلى وزارة النفط الاتحادية. وتحقيقاً لذلك، أصدر مجلس الوزراء توجيهاته لوزير الثروات الطبيعية والوفد المفاوض باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مؤكداً في المقابل على حتمية إيفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها المتمثلة بإرسال الرواتب.
وفيما يتعلق بموضوع الإيرادات غير النفطية وقرار مجلس الوزراء الاتحادي بإحالة هذا الملف إلى مجلس الدولة، أكد مجلس الوزراء على رؤيته الدستورية والقانونية بشأن تصنيف الإيرادات غير النفطية الاتحادية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية، مستنداً في ذلك إلى المادتين (12/ثانياً-د) و(21/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، والمادة 29 من قانون الإدارة المالية الاتحادية، والفقرة الثالثة من قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 224 في 2024/2/21، وهذه كلها قوانين وقرارات اتحادية ذات نصوص واضحة ومعلنة، تم بموجبها تصنيف الإيرادات المحلية وتحديد حصة كل من الخزينة الاتحادية والإقليم، كما ورد تفصيلاً في المذكرة الأخيرة لحكومة إقليم كوردستان التي قُدمت رسمياً للحكومة الاتحادية.
بعد ذلك، قدّم رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ووزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد صالح، وباقي أعضاء الوفد التفاوضي، مزيداً من الإيضاحات بشأن تفاصيل المباحثات الأخيرة وجوانبها الفنية والقانونية.
وعقب المداولات، رحب مجلس الوزراء بالقرار المشترك للجانبين، وأشار إلى أن هذا التقدم المحرز يستوجب من وزارة المالية الاتحادية العمل فوراً على صرف رواتب موظفي الإقليم لشهري تموز وآب من العام الجاري، وأن يتسلم متقاضو الرواتب في الإقليم، من الآن فصاعداً، رواتبهم كاملةً وفي مواعيدها المقررة، وذلك أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية في باقي أرجاء العراق.
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء موضوع التنسيق المشترك بشأن الإجراءات المالية، وبضمنها المسائل الضريبية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع الأخذ بالاعتبار الصلاحيات والاختصاصات الدستورية للإقليم كما نص عليها الدستور الدائم للعراق. وفي هذا الصدد، طرح مدير عام الضرائب والعقارات كمال ورتي، الذي تمت استضافته في الاجتماع، جملةً من المقترحات والتوصيات المشتركة المتعلقة بالإجراءات والتعليمات والنسب الضريبية، التي جرى تدارسها سابقاً مع الهيئة العامة للضرائب العراقية.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية التنسيق والتعاون بين دوائر ومؤسسات الضرائب في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مؤكداً دعمه لهذا التوجه. وفي الوقت ذاته، أكد المجلس على حق إقليم كوردستان، ككيان اتحادي، في ممارسة صلاحياته الدستورية واختصاصاته المالية. وعلى هذا الأساس، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والمديرية العامة للضرائب في إقليم كوردستان بتعزيز آليات التنسيق والتعاون وتوطيد العلاقات مع نظيراتها في الحكومة الاتحادية ضمن هذا المسار، وفي إطار الدستور.
ثم قدّم وزير التربية آلان حمه صالح تقريراً عن استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 في إقليم كوردستان. وفي هذا السياق، بيّن وزير التربية الاستعدادات الجارية لطباعة المناهج، وتأمين المستلزمات الدراسية، وتأهيل المدارس، والتعديلات في المناهج الدراسية، مقدماً عدة مقترحات إلى مجلس الوزراء لوضع خطة الوزارة موضع التنفيذ.
وأثنى مجلس الوزراء على جهود وزير التربية وجميع المعلمين والمدرسين والموظفين والكوادر في الوزارة لضمان ديمومة العملية التربوية والتعليمية في إقليم كوردستان، على الرغم من الظروف المالية والاقتصادية الاستثنائية في الأعوام الأخيرة، ولا سيما معضلة تأخر صرف رواتب المتقاضين، وخصوصاً المعلمين والموظفين التربويين. ورغم ذلك، فقد أحرزت وزارة التربية، بكافة تشكيلاتها وكوادرها، وبإسناد من الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص، تقدماً ملموساً في ميادين تدريب المعلمين، ورقمنة الخدمات التعليمية، وطباعة الكتب الجديدة، وافتتاح وتجديد المدارس، وزيادة الصفوف الدراسية، وإعادة تنظيم الملاكات التربوية.
وفي ختام جلسته، استذكر مجلس الوزراء بإجلال وتقدير، ذكرى شهداء المجزرة التي اقترفها النظام العراقي السابق عام 1969 بحق المواطنين المسيحيين (الكلدان) والمسلمين في قرية صوريا الواقعة ضمن الحدود الإدارية لإدارة زاخو المستقلة، مجدداً دعوته للحكومة الاتحادية لتعويض ذوي ضحايا هذه الجريمة وسائر الضحايا الذين أُزهقت أرواحهم على يد النظام السابق.

>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Live Talk
Play
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
Play
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
Play
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
Play
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
Play
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
Play
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Play
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
Play
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
Play
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
Play
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
Play
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
الأكثر مشاهدة
Live Talk
Play
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
Play
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
Play
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
Play
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
Play
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
Play
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Play
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
Play
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
Play
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
Play
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
Play
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15

اخترنا لك
السوداني يؤكد التزام الحكومة الراسخ بضمان حقوق جميع المكوّنات وحرياتهم الدينية
12:23 | 2025-09-17
الشمري يوجه رسالة الى السوداني: ضرورة شمول مدخل بغداد الجنوبي بالخدمات
11:47 | 2025-09-17
رئيس الوزراء يطلق العمل التنفيذي لأراضي التربويين والمتضمنة 14 ألف قطعة سكنية
10:32 | 2025-09-17
الثالثة على التوالي.. البرلمان يفشل بعقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني
08:04 | 2025-09-17
السوداني: من غير الصحيح أن تُصرف الأموال وتؤهل المداخل دون متابعة أوزان الشاحنات
06:44 | 2025-09-17
السيد الصدر يحدد 6 خطوات عاجلة تجاه شحة المياه-عاجل
05:15 | 2025-09-17

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.