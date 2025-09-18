السوداني يقرر إعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي من مهامه ويكلف بديلاً

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "قرر إعفاء رئيس مشعان محي من مهامه"، وذلك بناء على كتاب من ، الذي رشح بدوره ثلاثة أسماء بديلة لتولي المنصب، وفقا لما نصت عليه المادة 4/ثانياً من قانون الوقف السني رقم (56 لسنة 2012).وكلّف رئيس مجلس الوزراء – بحسب البيان - عامر شاكر الجنابي لتولي منصب رئيس السني وكالة لمدة ستة أشهر. ووجه الرئيس الجديد للديوان بالعمل على تعزيز الخطاب المعتدل، ونبذ التطرف، وإبعاد هذه المؤسسة الدينية المهمة عن اي استثمار سياسي أو انتخابي، وبما يعزز مكانتها ودورها في المجتمع.