الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وتابعت، ان "وزير الخارجية عبر ترحيبه بالسفير الجديد وتمنياته له بالنجاح في مهام عمله"، مؤكداً "استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لعمل بعثة في العراق بما يعزز الشراكة بين الجانبين".