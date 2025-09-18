إطلاق مشاريع جديدة.. مخرجات اجتماع اللجنة العليا للاستثمار والإعمار

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على متابعة مراحل العمل وإنجازه في المشاريع المنفذة ضمن السقوف الزمنية المحددة، حيث اشار الى أهمية المضي بتنفيذ المشاريع الستراتيجية والتنموية والخدمية، في عموم مناطق البلاد وفقا لمخطط البرنامج الحكومي، من أجل تحقيق نقلة نوعية بالخدمات وتحسين بيئة الاستثمار، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وتمت خلال الاجتماع – بحسب البيان - مناقشة العديد من المشاريع الواردة في منهاجه، حيث جرى إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة، ولاسيما الصناعة والسكن والخدمات.