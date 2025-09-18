السوداني لوزير لبناني: العراق حريص على توطيد التعاون

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الخميس وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط".وجرى، خلال اللقاء وفق البيان "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تطويرها وتنميتها عبر آليات عمل ، حيث يزور الوزير اللبناني لحضور اجتماعات اللجنة، وقد جرى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف القطاعات بين البلدين الشقيقين".ونقل البيان عن تأكيده "حرص العراق على توطيد التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ودعم استقرار وحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه"، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عن تقديره لمواقف رئيس إزاء لبنان، وما يبديه من حرص على تنمية مسارات العلاقات الثنائية، مشيداً بجهود العراق ومساندته ودعمه للشعب اللبناني.