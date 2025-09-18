السوداني: مقاطعة الانتخابات ليست الحل وستكون هدية للفاسدين

وقال في بيان، "التقى رئيس ، اليوم الخميس، جمعاً من شيوخ العشائر والوجهاء والنخب الأكاديمية من اهالي ، في مضيف الشيخ مهدي الحكاك".وأضاف أن "الحكومة نفذت الحزمة الأولى من المطالب التي تقدم بها أهالي في وقت سابق، ويجري العمل على الحزمة الثانية"، مشيراً إلى حالة الاستقرار والأمن في عموم ، حيث تفرض سيطرتها بشكل كامل.وشدد على "ضرورة المشاركة بالانتخابات القادمة، بوعي لضمان دقة الاختيار، والتي تعني قطع نصف الطريق نحو ما نبتغيه من أمن واستقرار وتنمية"، كما أكد اهمية تجاوز أخطاء المراحل الماضية، عبر تغليب المصلحة الوطنية.ولفت الى أن "مقاطعة الانتخابات ليست الحل، وستكون هدية للفاسدين وكل من له أجندة لا تخدم البلد"، مضيفا أن "دول العالم تنظر للعراق اليوم باحترام وتقدير لما حققه من انجازات في العديد من المجالات".