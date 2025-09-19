بالصور.. السامرائي يزور الغزالية وأبو غريب ويلتقي بابنائها ووجهائها

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى زار عضو التحالف نصر في غربي ، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء المنطقة".وأضاف ان "اللقاء تناول شؤون واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير واقع المنطقة وتحسين خدماتها".وعبّر الحضور عن دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته واستحقاقات المرحلة المقبلة.