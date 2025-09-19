الشيخ نعيم قاسم: 9 دول بينها العراق أصبحت هدفاً لإسرائيل

وقال الشيخ قاسم في كلمة له بذكرى اغتيال قائد قوة الرضوان في الحزب نعيم عقيل ورفاقه، إن "المنطقة بأسرها أمام منعطف سياسي خطير، فإسرائيل كيان توسعي احتلالي بدعم أميركي ووصل إلى ذروة الإجرام".وأضاف أن " وصلت إلى ذروة الإجرام والتوحش وعدم التقيد بأي قاعدة إنسانية أو قانونية بمؤازرة أميركية"، مبيناً أن إسرائيل وجود توسعي يراد منه أن يكون قطعة من الغرب وأداة لأميركا وفزاعة للمنطقة تمنعها من الاستقلال".ولفت إلى أن "ما قبل ضربة يختلف عما لأن كل شيء انكشف وأصبح واضحاً"، مشيراً إلى أن "الحرب الناعمة والعقوبات والاتفاقات الإبراهيمية لم تنفع بتحقيق الإنجاز والسريع الذي تريده أميركا وإسرائيل".وأوضح أن "بعد ضربة قطر أصبح الاستهداف للمقاومة والأنظمة والشعوب وكل عائق جغرافي وسياسي أمام مشروع (إسرائيل الكبرى)"، لافتاً إلى أن "الهدف أصبح فلسطين ولبنان والأردن ومصر وسوريا والعراق والسعودية واليمن وإيران".