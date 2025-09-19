من الرضوانية.. السامرائي: استحقاقات المرحلة المقبلة تتطلّب توحيد الجهود وتعزيز الشراكة

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى ، زار عضو التحالف في غربي ، حيث أقيم لقاء بحضور جماهيري غفير من وجهاء وأبناء المنطقة".واضاف البيان، ان "اللقاء تناول شؤون مناطق غرب بغداد واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم المبادرات الرامية إلى تطوير واقع المنطقة وتحسين خدماتها".وشدّد السامرائي على أنّ "استحقاقات المرحلة المقبلة تتطلّب توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين المواطنين والقوى الوطنية"، مؤكداً أنّ "مشروع تحالف العزم يستند إلى خدمة الناس والارتقاء بواقعهم المعيشي والاجتماعي، وهو ما يستوجب دعم الجميع ومشاركتهم الفاعلة في مسيرة البناء والاستقرار".