السامرائي: دعم الجهود الهادفة لتطوير واقع الخالدية وتحسين خدماتها

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى ، زار الحقوقي مصطفى ، عضو التحالف، في منطقة كرطان بجزيرة التابعة لمحافظة ، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء المنطقة".وتناول اللقاء، بحسب البيان، "شؤون واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير واقع المنطقة وتحسين خدماتها".وعبّر الحضور، وفقاً للبيان، عن "دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته واستحقاقات المرحلة المقبلة".