الوفد العراقي يصل الى نيويورك.. الخارجية تكشف تفاصيل الزيارة

أعلنت ، عن وصول الوفد العراقي برئاسة رئيس الجمهورية الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "وصل نائب رئيس ، إلى للمشاركة في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن الوفد الذي يرأسه رئيس الجمهورية الدكتور ".

ومن المقرر أن يعقد الوزير وفق البيان سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من نظرائه وزراء الخارجية، إلى جانب لقاءات مع قادة سياسيين على هامش أعمال الجمعية العامة، كما سيشارك في الاجتماعات والفعاليات المتخصصة التي تُعقد في إطار هذه الدورة، والتي تبحث أبرز القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت، السبت، عن توجه رئيس الجمهورية ، إلى نيويورك ضمن وفد رسمي ضم نائب رئيس وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء ، ووزير الصحة ، ووزير الهجرة والمهجرين ، فضلا عن .