"ماكو تعيين ماكو دوام".. عشرات الخريجين يغلقون حقل الرميلة الشمالي

اقدم العشرات من خريجي الهندسة والنفط والعلوميين في ، اليوم الاحد، على اغلاق البوابة الرئيسية لحقل الشمالي.





وقال مراسل ، ان "العشرات من خريجي الاقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميين في ، اغلقوا البوابة الرئيسية لحقل الشمالي".



واضاف ان المتظاهرين منعوا دخول الموظفين والسيارات الى الحقل للمطالبة بفرص عمل.