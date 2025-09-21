مطالبات بتدخل عاجل في كركوك: دائرة حكومية تبث عبارات تثير "الفتنة" (وثيقة)

وقال سمعان في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في سابقة خطيرة بمدينة ، قامت إحدى الدوائر الحكومية الخدمية ببث شعارات تُثير الفتنة والانقسام، حيث ظهرت عبارة: “كركوك قلب كردستان” على شاشات ".وأضاف ان "الدوائر الحكومية، ولا سيما الخدمية منها، وُجدت لخدمة المصلحة العامة والمواطنين من جميع المكوّنات دون تمييز، وليس لزرع بذور الفتنة أو الترويج لشعارات سياسية أو قومية تمسّ السلم المجتمعي".وطالب سمعان "دولة ، ورئاسة ، والجهات الأمنية، والوزارة المعنية، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق رسمي في هذه الحادثة الخطيرة، ومحاسبة الجهات التي سمحت باستخدام المرافق الحكومية والدعائية لبث مثل هذه الرسائل التي تهدد وحدة المدينة وأمنها المجتمعي".وحمّل رئيس "مدير بلدية كركوك المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف"، مضيفا: "كما نُدين قيام المديرية نفسها، دون سابق ، بتأجير المواقع التي تحتوي على قطع ونُصب خاصة بـالجبهة العراقية – التي تخلّد ذكرى تأسيس الجبهة وصورة الزعيم الشهيد عطا – لصالح جهة أخرى، في خطوة تستهدف زرع الفتنة بين مكونات المدينة".