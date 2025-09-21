السامرائي للسفير الروسي: المرحلة المقبلة تتطلب توسيع آفاق التعاون الدولي

وقال لرئيس التحالف في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم في مكتبه ببغداد السفير الروسي لدى ، إيلبروس ، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".وبحسب البيان، أكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية بناء شراكات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة تتطلب توسيع آفاق بما يخدم استقرار العراق وتنميته ويعزز حضوره في محيطه الإقليمي والدولي".