المالكي: لا يوجد شيء في الدستور تحت مسمى حكومة طوارئ أو تصريف أعمال

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
التعادل يحسم ديربي بغداد بين الزوراء والطلبة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541397-638940749657447551.webp
المالكي: لا يوجد شيء في الدستور تحت مسمى حكومة طوارئ أو تصريف أعمال
سياسة
2025-09-21 | 14:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
29 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اكد رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
، اليوم الاحد، ان الانتخابات ستغلق بوجه الدكتاتورية والعنصرية والطائفية من الوصول إلى السلطة، فيما أشار الى انه لا يوجد شيء في الدستور تحت مسمى حكومة طوارئ أو تصريف أعمال.
وقال
المالكي
في كلمة له خلال حضوره مؤتمر "الشباب والانتخابات" وتابعتها
السومرية نيوز
، ان "الشباب هم ركائز أساسية للعملية الانتخابية وللتجديد والتطوير"، مبينا ان "الانتخابات واحدة من آليات التجديد والتطوير".
واضاف "لا معنى للديمقراطية والعملية السياسية من دون انتخابات"، موضحا ان "التصدي كان قوياً من قبلنا ومن قبل القوى والأحزاب السياسية الأخرى بالإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها".
وذكر ان "الانتخابات هي البوابة التي تتشكل منها الحكومة والبرلمان وتبدأ عملية تشريع القوانين التي تنظم العملية السياسية والاجتماعية"، لافتا الى انه "لا يوجد شيء في الدستور تحت مسمى حكومة طوارئ أو تصريف أعمال".
وتابع ان "التجديد في عالم الشباب أساس لأن الشباب هم الركيزة الأساسية للعملية الانتخابية"، مشددا على "الجميع أن يدرك الخطر الفادح إذا لم تجرَ الانتخابات في موعدها المحدد".
وشدد على "ضرورة اختيار القائمة الناجحة والملتزمة والأشخاص الناجحين والصالحين"، لافتا الى انه "عبر الانتخابات سنغلق المنافذ بوجه الدكتاتورية والعنصرية والطائفية من الوصول إلى السلطة ومفاصل الدولة".
وبين انه "عبر الانتخابات ستنتهي قضية الإقصاء والتهميش للمكونات وكل يأخذ حقه بما قدمه في الميدان"، لافتا انه "لا معنى للديموقراطية والعملية السياسية من دون انتخابات".
واكد ان "الانتخابات سنلغي المد السيء المتمثل بالقتل والإرهاب"، موضحا انه "بجهود العشائر والأجهزة الأمنية والأحزاب والقوى السياسية الوطنية استطعنا فك الحصار عن
بغداد
بعد أن كانت أسيرة بين المفخخات والصواريخ".
وذكر ان "على الجميع أن يدرك الخطر الفادح إذا لم تجر الانتخابات في موعدها المحدد"، لافتا الى ان "عراق اليوم ليس عراق البعث والمقابر الجماعية والطائفية والإرهاب والقتل والحروب والمغامرات".
وبين انه "بإدراك ووعي الشعب لا يمكن نسيان جرائم البعث وقتل العلماء والمقابر الجماعية ولا مكان للعصابات في
العراق
"، مشيرا الى "اننا متمسكين بقوة على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وستتميز عن سابقاتها بكثرة عدد المشاركين".
واكد ان "الانتخابات مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية ولابد من تحكيم الضمير واختيار الأفضل"، لافتا الى ان "بقاء الحكومة أو تغييرها يتم عبر الانتخابات والبرلمان لبناء عملية سياسية ناجحة ودولة متطورة".
وذكر انه "عبر الانتخابات سنغلق المنافذ بوجه الدكتاتورية والعنصرية والطائفية من الوصول إلى السلطة ومفاصل الدولة"، لافتا الى ان "عراق اليوم ليس عراق البعث والمقابر الجماعية والإرهاب وسوف نتمسك بقوة بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
عراقجي: لا يوجد أي "اتفاق" على وقف لإطلاق النار أو العمليات العسكرية حتى الآن
21:00 | 2025-06-23
تأكيد لرئاسة البرلمان: لا يوجد استقدام بحق رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي
12:20 | 2025-08-02
دولة القانون: حسين المالكي لا يمثلنا
11:37 | 2025-08-31
المشهداني والمالكي يبحثان الجلسات النيابية وجدول أعمال المجلس
16:08 | 2025-08-19
المالكي
الانتخابات
الأجهزة الأمنية
السومرية نيوز
نوري المالكي
سومرية نيوز
السومرية
العراق
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
محليات
42.26%
06:37 | 2025-09-20
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
06:37 | 2025-09-20
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
أمن
23.42%
07:01 | 2025-09-20
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
07:01 | 2025-09-20
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
دوليات
18.06%
13:46 | 2025-09-20
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
13:46 | 2025-09-20
أمطار متوقعة في العراق غداً
محليات
16.25%
11:43 | 2025-09-20
أمطار متوقعة في العراق غداً
11:43 | 2025-09-20
المزيد
أحدث الحلقات
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
الأكثر مشاهدة
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
اخترنا لك
السيد الصدر بشأن الانتخابات : (چيكوا) مرشحيكم فبعضهم بعثية وإذا عادوا لن نسكت
10:00 | 2025-09-21
الإفراج عن الشباب العراقيين المحتجزين في السعودية
09:39 | 2025-09-21
السامرائي للسفير الروسي: المرحلة المقبلة تتطلب توسيع آفاق التعاون الدولي
06:53 | 2025-09-21
رئاسة الجمهورية تصادق على تعديل قانون وزارة التربية
04:51 | 2025-09-21
مكتب السوداني: إحالة محافظ واسط السابق و3 مسؤولين الى القضاء بحادثة حريق الكوت
04:41 | 2025-09-21
الإطاحة بـ"مشتري الأصوات" قد تحصل وهو جالس في مقعده البرلماني.. والتصويت "سري جدًا"
03:33 | 2025-09-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.